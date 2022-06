Di Marzio: “La Fiorentina può riscattare Torreira a cifre più basse. Piatek potrebbe restare a Firenze”

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole

“Italiano e la Fiorentina la risolveranno prestissimo, Vincenzo si meritava questo adeguamento, penso che il contratto venga rinnovato e adeguato. Su Torreira credo che la Fiorentina non abbia mollato la presa, penso voglia fare un’offerta all’Arsenal più bassa per il suo cartellino, adesso devi ritrattare da capo, Torreira ha il contratto in scadenza il prossimo, credo che la trattativa più difficile sia quella con il calciatore, gli devi dare quello che gli avevi promesso lo scorso anno.

Su Piatek ci sta che possa rimanere, se Piatek torna a condizioni diverse economicamente, credo che si possa andare avanti con lui. In caso contrario devi cercare un altro attaccante, che non è Belotti, non rientra nei piani della Fiorentina. Per il portiere credo il profilo giusto sia Vicario, lo merita questo step della sua carriera, l’ho apprezzato, mi piacerebbe vederlo alla Fiorentina”

PEDULLA’ PARLA DELLA SITUAZIONE TORREIRA