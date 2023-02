Amoruso: “Fiorentina non ha più leader, giocatori non parlano in campo. L’unico era Torreira”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina e le problematiche dei giocatori Viola. Ecco le sue parole:

“Fiorentina sembra sciogliersi in campo? Fiorentina non ha leader in campo, ne aveva uno ma poi ho saputo che aveva problemi grossi con l’allenatore e l’hanno mandato via. La Fiorentina non ha particolari giocatori con leadership e questa, se uno ce l’ha, ce l’ha sempre. Uno può essere Bonaventura però siamo proprio al limite. I giocatori della Fiorentina parlano poco, è normalissimo litigare in campo e fa parte del mondo del calcio: non è una cosa personale ma è per il bene della squadra.”

