Repubblica svela: “Lite Torreira-Italiano, un gruppetto di calciatori si è schierato con l’uruguagio”

Secondo Repubblica oggi in edicola, ci sono state delle tensioni nello spogliatoio della Fiorentina nel momento in cui il legame tra Lucas Torreira ed il tecnico, Vincenzo Italiano, si era deteriorato. Dopo uno screzio tra i due le panchine riservate al centrocampista e la scelta di dare una maglia dal 1′ ad Amrabat. Poi un gruppetto di calciatori si è schierato in difesa dell’uruguagio e questo ha alimentato il nervosismo.

