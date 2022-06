TMW, Nessuna lite tra Italiano e Torreira, l’addio c’è stato perchè Fiorentina voleva il risparmio

“Cari tifosi della Fiorentina, purtroppo è giunto il momento di salutarci. È con grande tristezza che il mio rapporto con la Fiorentina si interrompe”. Con queste (e tante altre) parole Lucas Torreira ieri attraverso i social ha di fatto ufficializzato l’addio alla Fiorentina. Ogni trattativa è stata interrotta, l’ex Sampdoria torna all’Arsenal e si cercherà poi una nuova sistemazione. La Fiorentina ha provato ed è riuscita prima ad abbassare la commissione, poi a limare lo stipendio del giocatore. Ma non è bastato.

Nessuna lite Italiano-Torreira

Alla base della mancata permanenza in viola, come raccolto da TMW, c’è l’offerta viola per il riscatto: 7 milioni anziché i 15 fissati, una cifra ritenuta insufficiente dall’agente del giocatore e dai Gunners stessi. Si era vociferato di una presunta lite con Vincenzo Italiano, ma da quello che filtra il rapporto tra l’uruguaiano e il suo ormai ex allenatore non ha inciso sul finale di questa storia. Che è tutt’altro che lieto: matrimonio finito, è divorzio appena un anno dopo. Lo riporta TMW

