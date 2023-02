TMW, Galatasaray stregato da Torreira: subito trattativa per rinnovo fino al 2027

Trattativa in corso in casa Galatasaray per rinnovare il contratto di Lucas Torreira. Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2026, il club turco vuole prolungare e adeguare l’accordo col centrocampista uruguagio visto il suo ottimo rendimento nella prima parte di stagione: contatti in corso per sottoscrivere un nuovo contratto valido fino al 30 giugno 2027. A riportarlo è TMW.

IL PRESIDENTE ROCCO COMMISSO INCONTRA I TIFOSI VIOLA A BRAGA