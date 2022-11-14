Zazzaroni: "Italiano è stato in confusione all'inizio, rimpiangere Torreira non è intelligente"

Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato dell'avvio di stagione della Fiorentina guidata da mister Italiano

Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato l'avvio della stagione della Fiorentina. Questo il suo parere: “Italiano, sfigatissimo e un po’ confuso all’inizio, si è rifatto nell’ultimo mese e mezzo. Nel preciso momento in cui ha prodotto la sintesi, ha presentato una squadra credibile. Tanta produzione offensiva, ma scarsa produttività. Continuare a rimpiangere Torreira è un esercizio poco intelligente”.

CESARI PARLA DELLA MOVIOLA

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