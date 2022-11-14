Zazzaroni: "Italiano è stato in confusione all'inizio, rimpiangere Torreira non è intelligente"
Il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato dell'avvio di stagione della Fiorentina guidata da mister Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2022 12:29
Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato l'avvio della stagione della Fiorentina. Questo il suo parere: “Italiano, sfigatissimo e un po’ confuso all’inizio, si è rifatto nell’ultimo mese e mezzo. Nel preciso momento in cui ha prodotto la sintesi, ha presentato una squadra credibile. Tanta produzione offensiva, ma scarsa produttività. Continuare a rimpiangere Torreira è un esercizio poco intelligente”.
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