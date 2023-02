Torreira potrebbe tornare in Italia: il Milan di Pioli sarebbe pronto ad accoglierlo

Secondo quanto riportato da La Nazione, il Milan di Pioli potrebbe portare in rossonero l’ex giocatore viola Lucas Torreira. L’idea sarebbe infatti quella di portare a Milano sponda rossonera un’alternativa a Bennacer. Il giocatore sudamericano ex Fiorentina potrebbe dunque fare il suo rientro in Italia, ma non in maglia viola come sognato dai tifosi gigliati visto anche il grande legame reciproco.

