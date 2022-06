Di Marzio: “Tanti rinforzi per la Fiorentina. L’ultima idea per il centrocampo è Barjami”

Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito web, riporta che la Fiorentina è pronta a rinforzare il proprio centrocampo con Nedim Bajrami, giovane centrocampista dell’Empoli, anche lui gestito da Ramadani, per ora grande mattatore del mercato viola:

“Dalla porta all’attacco, la Fiorentina è pronta a rinforzarsi in ogni reparto. I viola insistono per Milinkovic-Savic del Torino, l’elemento ritenuto ideale per completare il pacchetto di portieri in rosa. A centrocampo spunta l’idea Nedim Bajrami, trequartista che all’occorrenza potrebbe essere anche impiegato nel ruolo di mezzala offensiva, Il suo agente è Ramadani, oggi a Firenze per il rinnovo di Vincenzo Italiano. Per l’attacco le sensazioni per Jovic del Real Madrid sono positive, la Fiorentina insiste per il serbo. Su Lucas Torreira, grande rimpianto viola, invece, è piombato il Galatasaray che ha fatto un sondaggio con l’Arsenal.”

ITALIANO INCONTRERÁ OGGI LA FIORENTINA PER FIRMARE IL RINNOVO DI CONTRATTO