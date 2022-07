Pradè stizzito: “Pazzesco scrivere che non abbiamo fatto giocare Torreira per non pagare 50mila euro”

Il direttore sportivo della Fiorentina Pradè ha anche parlato di una polemica nata su Torreira che ha saltato l’ultima gara contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Voglio fare una precisazione, qualcuno ha scritto che non abbiamo fatto giocare Torreira per non pagare 50 mila euro di bonus, nell’ultima partita ci giocavamo l’Europa e solo pensare che non abbiamo fatto giocare un calciatore cosi importante per una cifra cosi irrisoria non va bene, anche perchè i giocatori avevano un premio legato all’obiettivo”

