Tuttosport, prima la cessione di Damsgaard, poi l’assalto a Torreira: la Sampdoria ci prova

La Sampdoria mette nel mirino Lucas Torreira, ma prima la dovrà cedere Mikkel Damsgaard. Per il centrocampista si è fatto avanti il Brentford, che dopo aver offerto 14 milioni per il danese, adesso ha rilanciato a 11 più 7 di bonus. I liguri ne chiedono almeno 20, ma le sensazioni sono positive. Il sostituto potrebbe essere proprio Torreira, che tornerebbe in blucerchiato per circa 10 milioni, anche se l’ingaggio di 1,8 milioni non è attualmente sostenibile dei doriani. Lo riporta Tuttosport.