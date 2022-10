Sconcerti: “La mancata conferenza stampa lo considero un autogol della Fiorentina. Deluso dai nuovi acquisti”

Mario Sconcerti ha parlato della situazione della Fiorentina a Radio Bruno nel consueto filo diretto, queste le sue parole:

“Barak? Deve saper adattarsi e dare un minimo ovunque, deve metterci del suo: è quello che mi aspetto da lui.

Cabral o Kouame? Giocherei con Cabral e Kouame come ala insieme a Nico. Kouame soffre il pochissimo spazio che c’è per il centravanti della Fiorentina, ha bisogno di muoversi ed avere spazio.

Jovic? Delle risposte le sta dando e le darà. Il ruolo di attaccante nella Fiorentina è completamente soffocato. Jovic ha la forza di saper giocare benissimo a calcio a differenza di Cabral che è molto generoso ma non tira mai anche perchè non arriva a farlo.

Italiano? Penso sia un ottimo tecnico con, però, una sola visione. Adesso è in una via di mezzo, ha i mezzi per migliorare e vedremo nelle prossime partite se riuscirà a progredire.

Zurkowski? Italiano lo conosce da tempo, è un allenatore con idee abbastanza fisse: probabilmente esistono delle incomprensioni tattiche.

Situazione della Fiorentina? Rispetto alle squadre minori le differenze ci sono, l’abbiamo visto anche a Lecce. Queste squadre, però, sono abituate a combattere in quelle zone di classifica e la Fiorentina deve fare punti il prima possibile.

Ancora su Cabral? Non vedo una crescita in lui, mi sembra molto pesante come calciatore e lontano dalla categoria.

Bergamo e Lecce? In queste due partite ho visto dei passi in avanti, vedremo se con l’Inter ci sarà una conferma.

Cambiare il modo di giocare? Secondo me bisognerebbe ripartire di più in contropiede: la Fiorentina è una squadra che sa ripartire bene e potrebbe essere un’idea quella di cambiare qualcosa a livello di gioco.

Sulla mancanza della conferenza stampa? Credo sia un vero autogol, non so da cosa possa essere dovuto. Io da ex dirigente non avrei mai preso una decisione del genere.

Torreira? Credo che manchi molto, ma non era un giocatore nostro. La Fiorentina non è stata disponibile a spendere 15 milioni. Ci avrebbe fatto comodo perchè per me Amrabat non è un regista e, se lo dovesse essere, è un calciatore prettamente difensivo.

Sul mercato? Non avevamo giocatori da vendere per poi comprare. Gli unici partenti erano Pulgar e Milenkovic che poi alla fine è rimasto, tutti gli altri erano in prestito. Si dovevano, quindi, comprare dei giocatori che sostituissero i punti fermi della passata stagione sborsando e basta. Non sono deluso dal mercato, ma dal rendimento dei nuovi.”

