Castrovilli rassicura i tifosi sul rientro: “Lavoro ogni giorno per tornare ad aiutare la Fiorentina”

Gaetano Castrovilli continua il suo percorso in vista del ritorno in campo dopo l’infortunio subito nel finale della scorsa stagione. Sul suo profilo Instagram il centrocampista della Fiorentina si mostra sorridente mentre presenta il contest della sua maglietta da gara insieme ad un noto content creator di YouTube. Lo stesso calciatore afferma nel post “Sto iniziando a lavorare con il pallone…” ed è sicuramente una bellissima notizia per i Viola ed i tifosi che aspettano il suo ritorno in campo. Le possibilità di rivedere Castrovilli dopo la pausa Mondiale, quindi, aumentano giorno dopo giorno.

