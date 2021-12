“Se è possibile l’Europa per la Fiorentina? Oggi si – ha detto Sebastien Frey a La Gazzetta dello Sport – l’importante è trovare continuità di risultati per il morale della squadra e della piazza. Il salto arriverà se va in Europa e si riuscirà e tenere Vlahovic”.

