Il 50% dei gol viola sono di mancino. Ikone il nuovo, sarà tridente sinistro per Italiano?

Con l’ufficialità dell’arrivo di Ikone’ in maglia viola, la Fiorentina ha senz’altro un’altra opportunità in avanti, con un particolare: anche il francese è un mancino.

Un particolare non da poco visto e considerato l’impatto in termini di rete dei mancini: 21 gol su 34 arrivano da quel piede, praticamente pari al 50%.

Ecco dunque un dilemma tecnico-tattico per Vincenzo Italiano che non ha nascosto la volontà di dirottare Nico Gonzalez sull’out di destra per giocare a piede invertito e renderlo più pericoloso in zona gol. Il problema sta nel desiderio dell’albiceleste, invece, di giocare a sinistra per il cross. Ikone’ invece predilige proprio questa richiesta, e fa del convergere al centro una delle sue forze. Si prospetta dunque un tridente mancino? Vlahovic al centro inamovibile, Ikone’ a destra e Gonzalez a sinistra.

Ne farebbero dunque le spese Callejon, Sottil e Saponara ma si sa, l’imprevedibilità del tecnico viola lascia spazio sempre a sorprese dal primo minuto. Il neo acquisto dovrà integrarsi subito, altro aspetto non da poco se si considera la provenienza: il campionato francese. Un campionato dove, anche un talento cristallino come Osimhen ha fatto fatica ad ambientarsi nella difficile Serie A. Vediamo.

Auguri a tutti i tifosi viola, che il 2022 ci porti una Fiorentina europea: sarebbe un regalo meraviglioso che, parafrasando i Tiromancino – appunto – la qualificazione per le Coppe europee è tutt’altro che Amore Impossibile…

Gabriele Caldieron

