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Pinamonti fa fallo su Terracciano, giusto annullare il gol dell'Empoli. C'è il giallo a Torreira

I tre episodi da moviola in Fiorentina-Empoli

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
03 aprile 2022 22:54
Pinamonti fa fallo su Terracciano, giusto annullare il gol dell'Empoli. C'è il giallo a Torreira -
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Pinamonti fa fallo su Terracciano, giusto annullare il gol dell'Empoli. C'è il giallo a Torreira

L'analisi dei tre episodi arbitrali di Fiorentina-Empoli: Terracciano anticipa Pinamonti che lo colpisce sul piede destro, è fallo, giusto annullare il gol di Di Francesco, all’OFR. Torreira commette fallo con la gamba destra, giusta l’ammonizione. Al 57′ fallo imprudente di Luperto su Gonzalez, è ammonizione, troppo severo invece il primo cartellino estratto al calciatore empolese.

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