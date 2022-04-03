Pinamonti fa fallo su Terracciano, giusto annullare il gol dell'Empoli. C'è il giallo a Torreira
I tre episodi da moviola in Fiorentina-Empoli
A cura di Gabriele Caldieron
03 aprile 2022 22:54
L'analisi dei tre episodi arbitrali di Fiorentina-Empoli: Terracciano anticipa Pinamonti che lo colpisce sul piede destro, è fallo, giusto annullare il gol di Di Francesco, all’OFR. Torreira commette fallo con la gamba destra, giusta l’ammonizione. Al 57′ fallo imprudente di Luperto su Gonzalez, è ammonizione, troppo severo invece il primo cartellino estratto al calciatore empolese.
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