Lista UEFA: Gollini in viola? Il “problema vivaio” persiste. Venuti e Sottil ok, ma altri sono sul mercato. La situazione

Come riportato da Tuttomercatoweb nelle scorse ore, Pierluigi Gollini sarebbe in pole position per la porta della Fiorentina, il portiere classe 1995 ha trascorso già delle stagioni in maglia viola dal 2010 a marzo 2012 dove poi decise di partire in direzione Manchester United.

LISTA UEFA, IL REGOLAMENTO: sono 25 i giocatori nominabili per le competizioni UEFA e dunque per la Conference League che la Fiorentina dovrà affrontare a partire da agosto. E di questi 25, 8 devono essere “di vivaio” di cui 4 al massimo “di federazione”. Ad esempio: 6 giovani del nostro vivaio e 2 di federazione va bene, ma non viceversa.

COSA SUCCEDE SE NON SI HANNO A DISPOSIZIONE? Si riducono i posti, decrementandoli da 25 a 24 e così via. Dunque anche per le scelte tattiche di Vincenzo Italiano sono fondamentali tutti e 25 i convocati.

LISTA A: dicevamo, sono 8 i giocatori “cresciuti localmente” che devono essere inseriti in questa lista (LEGGI REGOLAMENTO DAL SITO UEFA). Ossia che abbiano figurato in un vivaio italiano per 3 anni dal 15esimo al 21esimo anno di età.

CHE COSA SI INTENDE PER “GIOCATORE CRESCIUTO LOCALMENTE”?

Sono previste due categorie:

1. Giocatori cresciuti nel club, ovvero iscritti sui registri di un club per tre anni dai 15 ai 21 anni di età;

2. Giocatori cresciuti nella federazione, ovvero iscritti sui registri di un altro club della stessa federazione per tre anni dai 15 ai 21 anni di età. Nessuna squadra può avere più di quattro giocatori cresciuti nella federazione tra gli otto ‘locali’ della Lista A.

LA SITUAZIONE DELLA FIORENTINA: Gollini avendo giocato dal 2010 a marzo 2012 non rientra – seppur di poco – nella categoria 2, quella legata al club, ma quella legata alla federazione. Quindi ad oggi quelli legati al club sono: Venuti, Sottil, Dalle Mura, Cerofolini, Ranieri, Ferrarini, Gori, Spalluto. Va da se che di questi nomi in pochi ad oggi sono sicuri di rimanere in rosa alla Fiorentina, ma saranno valutazioni da fare oculatamente, anche in relazione a questo stringente regolamento.

Gabriele Caldieron

