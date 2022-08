PAGELLE VIOLA: ZURKOWSKI BRILLA, BENE ANCHE JOVIC, MILENKOVIC E SAPONARA. IKONE DA RIVEDERE

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina al termine della gara contro il Qatar:

GOLLINI: 6, inoperoso se non con un tiro nella ripresa. Buoni i suoi rilanci con i piedi.

DODO: 6, dimostra una buona continuità in crescita fisica, obbiettivamente non si può ancora chiedergli molto di più. (Dal 61’ VENUTI: 6, normale amministrazione)

NASTASIC: 5.5,, gara senza infamia ne lode, il Qatar non impensierisce la retroguardia gigilata con continuità ma due imbucate lo vedono responsabile. Insufficienza lieve. (Dal 72’ IGOR: 6, niente da segnalare).

MILENKOVIC: 6.5, da capitano con tante voci di mercato intorno, consueta autorevolezza. Sperando non parta.

TERZIC: 6, non impressiona ma nemmeno demerita, prendendo spunto dalle parole di Italiano in conferenza sta migliorando nelle scelte e si vede

BIANCO: 6.5, un po’ regista ed un po’ interno di centrocampo, personalmente ci penserei due volte prima di darlo anche in prestito. (Dal 72’ AMRABAT: 6, ingresso sufficiente).

MANDRAGORA: 6, tenta anche qualche tiro d’ala distanza unito alle consuete geometrie con il suo mancino educato. Sarà una perdita interessante.

DUNCAN: 6, esce per infortunio muscolare. (Dal 37’ ZURKOWSKI: 6.5, al 75’ sfiora il gol con uno stop ed una bordata pregevole, collante tra i reparti, in crescita).

IKONE: 5, al 30’ con un tiro dalla distanza non trova la porta è poco dopo ha una grande occasione a tu per tu con il portiere che vanifica calciando sulla figura dell’esterno difensore. Oggi non il solito fulmine di guerra nel saltare gli avversari (Dal 76’ NICO GONZALEZ: 6.5, si accende con continuità e subisce la solita quantità di falli, bene).

JOVIC: 6.5, buon suggerimento al 10’ per Saponara in una grande triangolazione offerta anche a Ikone, non è al 100% ma ha classe ed intelligenza (Dal 76’ KOUAME: 6, manca l’appuntamento con il gol su un suggerimento di Gonzalez, sicuri di farlo partire – parte due dopo Bianco – in prestito e non utilizzarlo come quinto esterno?).

SAPONARA: 6.5, al 10’ viene innescato bene da Jovic ma sotto porta, dopo il dialogo, non riesce a trovare il gol del vantaggio. Nel primo tempo è il più in luce in campo, cala alla distanza (Dal 76’ SOTTIL: 6, oggi non riesce a trovare il gol ma la sua prova è sufficiente).

ITALIANO: 6, la Fiorentina ha difficoltà nel segnare, e purtroppo non è una novità, ma non subisce gol contro un modesto Qatar, modesto ma fisicamente arcigno. Nel complesso un test tra luci e ombre ma non si può parlare di insufficiente prova nel complesso. Milenkovic da un’altra dimensione alla difesa, è indubbio.

Gabriele Caldieron