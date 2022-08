Conference: andando ai gironi 5mln per la Fiorentina, oltre al botteghino e diritti TV. Ecco tutti i premi

Come scrive Goalist.it, giovedì la Fiorentina si giocherà la qualificazione ai gironi di Conference League contro il Twente dopo il 2-1 dell’andata grazie alle reti di Nico Gonzalez e Cabral. Ma quanto quanto si guadagna dalla Conference League Scopriamolo

Il Play-Off da 300.000 €, più altri due bonus per un totale di 4.640.000 €.

In caso di passaggio del turno la Fiorentina otterrà 300.000€, che andrà a sommarsi ad 1,4mln he arrivano dal Ranking Uefa in base al coefficiente di Federazione che per la Fiorentina è attestato a 15.380, oltre ad un’altra fiche da circa 3 (2,94) milioni di euro che viene elargita ad ogni squadra che ha accesso alla fase a gironi. Ma non è finita qui: ogni vittoria all’interno del proprio gruppo garantisce un incasso di 500 mila euro, mentre il pareggio 166 mila che vanno a sommarsi alle cifre soprascritte.

La Roma vincendo ha ottenuto 20 milioni nella scorsa edizione

La qualificazione agli Ottavi di finale ha fruttato 600 mila euro, con la vittoria e il successivo passaggio ai quarti invece i club qualificati hanno incassato 1 milione di euro. La semifinale ha permesso di incassare 2 milioni e l’accesso alla finale di Tirana invece ha permesso a Roma e Feyenoord di incassare 3 milioni. Al vincitore finale verrà corrisposto un premio aggiuntivo di 2 milioni. In sintesi i capitolini con la vittoria della scorsa stagione hanno incassato 20mln dall’UEFA. Senza contare ovviamente gli incassi dei botteghini, e le cifre che arrivano dai diritti TV.

In una macchina costosa come quella del calcio, anche questi soldi aiutano tanto una proprietà per sostenersi economicamente e diventare sempre più forte…

Gabriele Caldieron

