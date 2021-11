Esclusiva: Rizzoli riparte dall’UAF, affiancherà Luciano Luci come VAR Trainer per gli arbitri ucraini

L’ex designatore italiano, Nicola Rizzoli, ripartirà dall’UAF (l’equivalente dell’AIA) in Ucraina. L’ex fischietto bolognese infatti, sarà presto annunciato – secondo quanto raccolto dalla nostra redazione – come Chief of refereeing expert ossia, affiancherà Luciano Luci (ex arbitro di Firenze, ed attuale designatore per gli arbitri in Ucraina con il ruolo di Chief of refereeing department nonchè Commissario UEFA)con mansioni di esperto VAR.

Rizzoli ha diretto nel 2014 la finale dei Mondiali ed ha un’esperienza internazionale, tale da spingere il Luci, appartenente alla Sezione AIA di Firenze, a credere nelle sue capacità dirigenziali, al fine di incrementare la formazione ed il rendimento dei fischietti ucraini soprattutto in campo internazionale.

Gabriele Caldieron

Tuttosport, Vlahovic, a gennaio primo tentativo della Juve. Tottenham in pressing