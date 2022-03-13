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Schouten tocca la palla con l'avambraccio ma la posizione è congrua, giusto non dare rigore

L'episodio da moviola in Fiorentina-Bologna

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
13 marzo 2022 19:10
Schouten tocca la palla con l'avambraccio ma la posizione è congrua, giusto non dare rigore -
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Gaetano Castrovilli

L'analisi dell'episodio arbitrale in Fiorentina-BolognaCastrovilli impatta il pallone in area di rigore, Schouten colpisce la palla con l’avambraccio. Il regolamento parla delle parti punibili e tra queste ricade quella parte di braccio ma il rigore non è stato dato perché lo utilizza solo per tenere l’equilibrio e lo mantiene dunque in una posizione congrua.

Gabriele Caldieron

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