Schouten tocca la palla con l'avambraccio ma la posizione è congrua, giusto non dare rigore

L'episodio da moviola in Fiorentina-Bologna

L'analisi dell'episodio arbitrale in Fiorentina-Bologna: Castrovilli impatta il pallone in area di rigore, Schouten colpisce la palla con l’avambraccio. Il regolamento parla delle parti punibili e tra queste ricade quella parte di braccio ma il rigore non è stato dato perché lo utilizza solo per tenere l’equilibrio e lo mantiene dunque in una posizione congrua.

Gabriele Caldieron