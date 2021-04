AL NOME DI GATTUSO SI AGGIUNGE QUELLO DI RANIERI. PRIMO CONTATTO CON LA FIORENTINA

Dal suo ritorno in Italia il patron Rocco Commisso si è subito concentrato sia sulla situazione attuale che sul prossimo futuro della Fiorentina. Il nome più caldo per il dopo Iachini rimane Gennaro Gattuso attuale allenatore del Napoli che da sempre piace al Presidente statunitense. Nel domino degli allenatori, su quella dei partenopei, potrebbe sedersi Ivan Juric in uscita dal Verona secondo varie indiscrezioni.

Nel toto-allenatore per il futuro della Fiorentina, s’inserisce anche il nome di Claudio Ranieri. L’allenatore alla guida della Sampdoria nei giorni scorsi ha dichiarato di voler ancora “Divertirsi come un bambino e con un progetto giusto”, ed ovviamente sta benissimo a Genova, ma la sua uscita da Marassi è tutt’altro che utopia. Il tecnico classe ’51, ha già allenato la Fiorentina nel periodo 1993-97, vincendo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Ranieri ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha nascosto la situazione a Ferrero.

E sul mercato? Occhio a Keita Balde e Gaston Ramirez, giocatori molto legati al tecnico romano e che potrebbero voler seguire Ranieri in un eventuale futuro a Firenze, così come Antonio Candreva anche se, in quel caso, l’Inter dovrebbe dare il suo benestare.

Seguiranno sviluppi.

Gabriele Caldieron

LEGGI ANCHE: Sky Sport, Ribery vicino al rinnovo del contratto, dovrebbe restare altro anno alla Fiorentina