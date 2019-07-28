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Abbonamenti, superata la cifra di 14 mila sottoscrizioni dei tifosi della Fiorentina

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha sottoscritto e superato 14 mila abbonamenti. Nonostante il solo arrivo del portiere Pietro Terracciano dall'Empoli con la nuova propietà.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 10:15
Abbonamenti, superata la cifra di 14 mila sottoscrizioni dei tifosi della Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha sottoscritto e superato 14 mila abbonamenti. Nonostante il solo arrivo del portiere Pietro Terracciano dall'Empoli con la nuova propietà.

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