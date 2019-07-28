Abbonamenti, superata la cifra di 14 mila sottoscrizioni dei tifosi della Fiorentina
Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha sottoscritto e superato 14 mila abbonamenti. Nonostante il solo arrivo del portiere Pietro Terracciano dall'Empoli con la nuova propietà.
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 10:15
Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha sottoscritto e superato 14 mila abbonamenti. Nonostante il solo arrivo del portiere Pietro Terracciano dall'Empoli con la nuova propietà.