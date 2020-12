Gazzetta, probabile formazione: doppio ballottaggio a centrocampo, in avanti Ribery-Vlahovic

Questa sera alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus-Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ecco la probabile formazione gigliata. Tra i pali Dragowski, difesa a tre con Milenkovic, Pezzella e Caceres (in ballottaggio con Igor). Centrocampo a cinque con Venuti (in vantaggio su Lirola), Amrabat, Pulgar (in vantaggio su Bonaventura), Castrovilli e Biraghi. In attacco coppia Vlahovic-Ribery.

