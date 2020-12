Gazzetta, Chiesa e la sua prima volta contro la Fiorentina: Firenze l’ha amato, poi il “tradimento”

Se proprio dovessimo trovare un aspetto positivo in questa tristissima assenza di pubblico, non ci sarebbero dubbi: nessuno sente la mancanza di insulti e cori offensivi. E così, questa sera, nel settori ospiti dell’Allianz Stadium, non ci saranno “accoglienze particolari” per Federico Chiesa. Meglio riassumere il face to face con la Fiorentina come il suo primo e speciale di fronte ad un passato che l’ha visto crescere, in altezza e nella testa, mettere i muscoli, affinare la tecnica e specializzarsi sulla fascia, dove oggi è un top in Italia. La piazza l’ha amato, tanti lo fanno tuttora, nonostante un “tradimento” che negli anni è diventato quasi una routine sull’assenze Firenze-Torino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

