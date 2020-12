Gazzetta, Scamacca, il Milan gioca d’anticipo sulla Fiorentina. Il Sassuolo chiede 25 milioni

C’è folla intorno a Gianluca Scamacca e il Milan decide di affrettare i tempi. Nel felice pomeriggio di Reggio Emilia i rossoneri hanno parlato con il Sassuolo del futuro dell’attaccate romano, ora in prestito al Genoa. E’ una mossa preventiva che mira a contenere gli assalti della Fiorentina, a caccia di un rinforzo immediato per l’attacco. Sullo sfondo anche la Roma si riprenderebbe volentieri il gioiello perso per strada che, evidentemente conosce bene Trigoria. E lo stesso Genoa per privarsi del suo apporto vuole un indennizzo adeguato. Basti pensare che in estate già il Benfica aveva valutato il panzer romano intorno ai 17 milioni di euro, ecco perchè adesso a Sassuolo si aspettano una valutazione intorno ai 25 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

