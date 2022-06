Nazione, la campagna abbonamenti della Fiorentina verrà presentata entro due settimane 

Anche perché a stretto giro di posta arriveranno i primi banchi di prova per misurare l’umore a tutti i tifosi. Nel giro di un paio di settimane (in ogni caso prima del ritiro) sarà presentata la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Fra le prime otto dello scorso campionato solo i viola ed il Napoli non l’hanno ancora presentata. C’è la sensazione che la si voglia accompagnare ai primi colpi in entrata (magari Jovic e Dodô) per ricreare un po’ d’entusiasmo ed incentivare i tifosi ad abbonarsi. E poi, sicuramente, qualche gruppo organizzato salirà a Moena durante la seconda settimana di ritiro per assistere alle amichevoli in Val di Fassa. Quelli saranno i primi momenti di confronto (fuori dai social e dal web) per capire se il termometro dell’umore volge davvero al bello oppure no. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, MANDRAGORA, DISTANZA TRA JUVE E TORINO, LA FIORENTINA PROVA L’INSERIMENTO