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Repubblica: "Fiorentina, il 10 luglio saranno svelati prezzi e modalità della campagna abbonamenti"

Il club ha invitato i tifosi a rinnovare l'InViola Card

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2026 12:05
Repubblica: "Fiorentina, il 10 luglio saranno svelati prezzi e modalità della campagna abbonamenti" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina inaugura la nuova stagione con la presentazione delle divise realizzate da Joma. La nuova maglia home sarà svelata all'Hotel St. Regis, mentre nelle prossime settimane il club presenterà anche la seconda e la terza divisa, oltre alla speciale maglia celebrativa per il centenario, che verrà indossata il 29 agosto nella sfida contro il Frosinone.

L'attenzione è rivolta anche alla campagna abbonamenti. Venerdì 10 luglio la società renderà noti tutti i dettagli, tra cui prezzi, modalità e tempistiche per la sottoscrizione. Le tariffe resteranno in linea con quelle della scorsa stagione, nonostante la ridotta capienza di alcuni settori dello stadio Franchi dovuta ai lavori di riqualificazione.

La finestra dedicata ai rinnovi per i vecchi abbonati si aprirà lunedì 13 luglio alle ore 10. Il club ha inoltre invitato i tifosi a rinnovare l'InViola Card, requisito necessario per sottoscrivere l'abbonamento, con l'obiettivo di superare le 13.478 tessere staccate nella scorsa stagione. Lo riporta la Repubblica.

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