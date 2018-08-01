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Nazione: mille abbonamenti in due giorni. Raggiunte le 13mila tessere

La Nazione oggi parla dei dati relativi agli abbonamenti della Fiorentina: "Mille abbonati in due giorni" titola il quotidiano. La città si divide per il tifo - scrive - ma resta vicino alla squadra e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2018 13:50
Nazione: mille abbonamenti in due giorni. Raggiunte le 13mila tessere - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole
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La Nazione oggi parla dei dati relativi agli abbonamenti della Fiorentina: "Mille abbonati in due giorni" titola il quotidiano. La città si divide per il tifo - scrive - ma resta vicino alla squadra e raggiunge le 13mila tessere vendute dall'inizio della campagna abbonamenti.

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