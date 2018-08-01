Nazione: mille abbonamenti in due giorni. Raggiunte le 13mila tessere
La Nazione oggi parla dei dati relativi agli abbonamenti della Fiorentina: "Mille abbonati in due giorni" titola il quotidiano. La città si divide per il tifo - scrive - ma resta vicino alla squadra e...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2018 13:50
La Nazione oggi parla dei dati relativi agli abbonamenti della Fiorentina: "Mille abbonati in due giorni" titola il quotidiano. La città si divide per il tifo - scrive - ma resta vicino alla squadra e raggiunge le 13mila tessere vendute dall'inizio della campagna abbonamenti.