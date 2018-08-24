La Nazione, quota abbonamenti dell'anno scorso superata. Si può affiliarsi fino al 25 Agosto. L'obiettivo...

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il tifo viola ha riposto più che ad alta voce poichè ha già superato la quota abbonamenti dell'anno scorso, quando il contatore si era fermato a 17....

A cura di Redazione Labaroviola 24 agosto 2018 09:28

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Curva Fiesole

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