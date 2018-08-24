La Nazione, quota abbonamenti dell'anno scorso superata. Si può affiliarsi fino al 25 Agosto. L'obiettivo...
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il tifo viola ha riposto più che ad alta voce poichè ha già superato la quota abbonamenti dell'anno scorso, quando il contatore si era fermato a 17....
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2018 09:28
Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il tifo viola ha riposto più che ad alta voce poichè ha già superato la quota abbonamenti dell'anno scorso, quando il contatore si era fermato a 17.235. E' possibile sottoscrivere la tessera anche nella giornata di domani: Sabato 25 Agosto. Nel frattempo la Fiorentina si augura di arrivare a 18.500 e l'obbiettivo dovrebbe essere tranquillamente raggiunto...