Corriere Fiorentino, Ribery può rescindere a fine campionato: tutto dipenderà dalla volontà di Wahiba

Secondo il Corriere Fiorentino, Franck Ribery dopo il furto subito lascerà Firenze. Lo ha fatto intendere anche nei colloqui con i dirigenti Iola, l’amore reciproco per Firenze c’è e resterà tale ma al campione francese non sono piaciuti dei commenti di accuse ed insulti dopo il suo sfogo.

Per Franck la famiglia è tutto, senza Wahiba ed i suoi figli vicini se ne andrà. La prossima settimana la moglie ed i figli sarebbero dovuti tornare in Toscana ma ora tutto è in bilico. Il francese potrebbe convincere la sua famiglia a restare a Monaco e a non tornare più a Firenze. Franck in questo caso rinuncerebbe al secondo anno di contratto con la Fiorentina e raggiungerebbe i suoi cari in Germania ma la Fiorentina farà di tutto per trattenerlo.