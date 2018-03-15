Corriere Fiorentino: il popolo granata prepara l'abbraccio per Astori

"Il popolo granata prepara l'abbraccio per Astori". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino. I tifosi di casa omaggeranno il numero 13 viola con cori e striscioni. L’immancabile festa...

"Il popolo granata prepara l'abbraccio per Astori". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino. I tifosi di casa omaggeranno il numero 13 viola con cori e striscioni. L’immancabile festa dello storico gemellaggio tra tifosi della Fiorentina e del Toro, stavolta sarà speciale. Per Davide. Da Firenze arriveranno almeno in 500, di cui una bella fetta seguirà la partita dalla curva Maratona, cuore del tifo torinista. Le bandiere della Fiesole così si fonderanno con quelle granata, mentre gli ultras del Torino faranno partire cori e applausi in memoria di Davide.