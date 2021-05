Difesa imbarazzante, la scelta di Iachini che non ha senso, Martinez Quarta fuori. Un mistero

Errori di tenuta psicologica, non concettuali. Lo ha spiegato proprio Beppe Iachini a fine partita: «Sapevamo che son bravi sui tagli, ci eravamo preparati ma abbiamo fatto qualche sbavatura. Qualche piccolo errore che ci è costato caro». Mastica amaro l’allenatore viola che un anno fa, quando il campionato riprese dopo il lockdown, riuscì a far sviluppare al meglio i concetti di solidità a tutto il reparto arretrato. Ma adesso, pur non essendo cambiati gli interpreti, il risultato non è più lo stesso. Milenkovic, Pezzella e Caceres non sono più un baluardo insuperabile. E pensare che, a differenza della scorsa stagione, la Fiorentina ha a disposizione anche Martinez Quarta. Diventato inamovibile per Prandelli col passare del tempo, adesso non è più un punto fermo. Curioso, visto che ad oggi è l’unico certo di indossare la maglia viola anche nella prossima stagione. Lo scrive il Corriere fiorentino.

MILENKOVIC E PEZZELLA VOGLIONO ANDARE VIA, SE GIOCANO COSI…