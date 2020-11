“Gioco meraviglioso, tecnico perfetto, bomber implacabili. Fiorentina d’alta classifica. Stagione memorabile”

Questo il commento di Roberto De Ponti sulle pagine del Corriere fiorentino per commentare le parole di Rocco Commisso ieri a Lady Radio:

“Vincere subito. «Fast, fast, fast», chiedeva Commisso. Ed è stato accontentato. Oggi la Fiorentina è una squadra di vertice, lo dimostrano la prestigiosa vittoria in casa dell’Inter grazie ai cambi azzeccati nel finale dalla panchina, il solido rendimento contro piccole ma pericolose avversarie come Sampdoria, Spezia e Parma, l’autorità con cui ha tenuto il campo contro la Roma. Ha mostrato versatilità e gioco entusiasmante, in particolare grazie all’esplosione del neo acquisto Amrabat in un ruolo per lui inedito. Vlahovic e Kouame sotto porta sono una sentenza, e quando non bastano loro allora ci pensa Cutrone. Uomo di grande esperienza, Ribéry aveva capito tutto da subito e per questo ha immediatamente sposato il progetto, opponendosi strenuamente all’arrivo di Juric, uno che oggi con una squadra sulla carta fortissima come il Verona (pur se indebolita, appunto, dalla cessione di Amrabat) è appena settimo in classifica. Ma non solo sul campo Rocco Commisso sta ottenendo risultati: grazie a raffinate doti diplomatiche ha già messo tutti d’accordo sulla costruzione di non uno ma due nuovi stadi. È già una stagione memorabile”

P.S. Se vi sembra surreale, allora dovreste avvisare il presidente Commisso che il diritto di critica è una cosa seria, non da cartellini gialli o rossi” conclude così il pensiero del Corriere fiorentino.

