Corriere Fiorentino attacca la Fiorentina: “Aggressione verbale. Non si offendono gli ospiti”

Rapporti non idilliaci tra la Fiorentina ed il Corriere Fiorentino. Da quando, precisamente, il quotidiano pubblicò la notizia di un colloquio della dirigenza viola con l’attuale allenatore della Lazio Maurizio Sarri, allora libero e papabile per la sostituzione di Beppe Iachini. La società ha smentito seccamente e non ha mancato di rivolgere diversi attacchi in conferenza stampa ai giornalisti del quotidiano. Uno dei quali, tuttavia, è stato accolto ieri al Viola Park con i colleghi, per raccontare il nuovo centro sportivo nella sua grandezza.

“Tra gli invitati anche il Corriere Fiorentino, con un nostro giornalista che ha fatto il resoconto di una giornata in un centro sportivo all’avanguardia in Italia e in Europa. Quello che vi abbiamo voluto risparmiare – scrive Roberto De Ponti – è l’immancabile e gratuita aggressione verbale riservata al giornalista e di conseguenza a questo giornale. Giornale che, sia ben chiaro, alla Fiorentina ha sempre tenuto e continua a farlo nonostante i tanti attacchi ricevuti. Il mantra della società è sempre quello: ‘Questa casa è nostra e invitiamo chi vogliamo’. Però sarebbe buona educazione non offendere gli ospiti, come ci insegnavano i nostri nonni. Funziona così, in un mondo civile”.

