Gazzetta: Arthur-Fiorentina, manca accordo sull’ingaggio. 3 milioni la Juve, 3 i viola e 2 di bonus?

Scrive Gazzetta, Arthur Melo sarà il nuovo regista della Fiorentina. Il brasiliano non era la prima scelta di Italiano, Maxime Lopez o Dominguez erano i preferiti. L’affare in prestito con diritto di riscatto è vicino alla chiusura, la Juventus se ne vuole liberare, manca solo l’accordo sulla divisione degli 8 milioni di ingaggio. Possibile risoluzione con 3 milioni a testa e due come bonus. Sarebbe una scommessa simile a quella fatta con Jovic.

