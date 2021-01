Corriere Fiorentino, probabile formazione: Pulgar favorito su Borja Valero. Torna Biraghi dal 1′

Rispetto al pareggio con il Bologna la Fiorentina prevede un paio di cambi, non di più: Pulgar, favorito su Borja Valero, e Biraghi al posto di Venuti dopo aver scontato la squalifica. Per il resto, solo conferme. Per proseguire il filetto positivo (i viola non perdono da quattro gare e non hanno subito gol negli ultimi 180′) e per farsi dopo quello di Torino con la Juventus, un altro bellissimo regalo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

