Corriere fiorentino rivela: “Italiano aveva chiesto di comprare Berardi e Scamacca a gennaio”

Se il maggiore punto di forza di Vincenzo Italiano era ed è la fase offensiva – scrive oggi il Corriere Fiorentino – dopo il mercato di gennaio la sua squadra si trova costretta a rivedere molti dei meccanismi finora assimilati. Con i nuovi, infatti, le dinamiche di gioco là davanti non saranno così immediate: vedi Ikoné, arrivato a fine dicembre ma titolare solo a Cagliari, oppure Cabral, gettato nella mischia con la Lazio ma in evidente difficoltà nel ripetere i movimenti di Vlahovic.

Non a caso, a detta del quotidiano, il tecnico della Fiorentina aveva espresso una preferenza netta verso giocatori con esperienza in Serie A, come Domenico Berardi e Gianluca Scamacca, anche se alla fine le vie del mercato hanno portato ad altri innesti. In casa gigliata servirà dunque trovare in fretta nuovi equilibri di gioco. Lo riporta TMW

