Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha una media di 0,93 punti a partita: lo scorso anno il Lecce così retrocesse

L’allarme rosso non sta ancora suonando, i margini per risalire aspettando aiuti dal mercato ci sono, mentre molte concorrenti vanno ancora più piano dei viola, eppure da Roma la Fiorentina torna con la rinnovata consapevolezza che per abbandonare le paludi della bassa classifica dovrà cambiare passo. Con 15 punti raccolti in 16 gare la media è infatti scesa a quota 0,93, praticamente la stessa che ha contraddistinto la passata stagione del Lecce finito terzultimo e dunque retrocesso. Una similitudine inquietante, forse pessimistica alla luce del diverso valore dei due organici, ma anche la spia di un bisogno sempre più impellente: quello di cominciare a raccogliere punti pesanti, già nelle prossime sfide.

Tanto per capirsi con Cagliari e Crotone al Franchi e Napoli in trasferta, i viola dovranno provare a raccogliere almeno cinque punti per puntare al giro di boa stagionale a quota 20, e di conseguenza alla proiezione finale degli agognati 40 punti. Insomma in attesa di una svolta sul piano del gioco, anche per gli arrivi di gennaio, urge accelerare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, GOMEZ-FIORENTINA OPERAZIONE COMPLESSA: PUÒ ARRIVARE SE NON VA IN UN TOP CLUB