Il Corriere Fiorentino: mira sbagliata e la dura legge del gol frena la Fiorentina
"Mira sbagliata". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino in riferimento alle difficoltà mostrare dalla squadra di Stefano Pioli in zona gol. Il Cholito Simeone non sempre basta la du...
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2018 12:36
"Mira sbagliata". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino in riferimento alle difficoltà mostrare dalla squadra di Stefano Pioli in zona gol. Il Cholito Simeone non sempre basta la dura legge del gol frena ancora la Fiorentina. Pioli è chiamato a trovare delle soluzioni alternative per mandare in rete la squadra che gioca bene ma non raccoglie i frutti del suo lavoro.