Corriere fiorentino rivela: “Nemmeno Vlahovic si aspettava di essere venduto già a gennaio”

Il Corriere Fiorentino stamani scrive entro un paio di giorni la Juventus deciderà se presentare alla Fiorentina quella proposta che potrebbe, stavolta sul serio, portare subito Dusan Vlahovic in bianconero. La dirigenza piemontese attende che dalla proprietà arrivi l’ok all’anticipo di cassa, ma il via libera non è scontato visto che tra un anno l’attaccante si libererà a gratis. Chi conosce Vlahovic, tra l’altro, assicura che nemmeno lui si aspettava di trovarsi di nuovo al centro del ciclone. Il problema è che a fine novembre, dopo l’ennesimo incontro andato a vuoto tra il suo agente e i dirigenti della Fiorentina (prima con Rocco Commisso, poi con Joe Barone), il club ha deciso che la misura era colma e che, a gennaio, avrebbe fatto di tutto per venderlo. Lo riporta TMW

GLI STRISCIONI ALLO STADIO FRANCHI CONTRO DUSAN VLAHOVIC