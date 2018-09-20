Il Corriere Fiorentino titola: pari per la Fiorentina verde speranza
"Pari per la Fiorentina verde speranza". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento al pareggio ottenuto dalla Viola nel recupero della prima giornata di campionato. I vi...
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2018 11:08
"Pari per la Fiorentina verde speranza". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento al pareggio ottenuto dalla Viola nel recupero della prima giornata di campionato. I viola, in vantaggio grazie al colpo di testa di Simeone, si sono fatti rimontare nella ripresa e la speranza, adesso, è quella di ritrovare la vittoria già a partire dalla prossima partita contro la Spal.