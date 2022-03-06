Il nuovo Franchi sarà coperto, nuove curve ma salve le scale eicodali. Investimento da 450 milioni

Domani sarà svelato il vincitore. Il progetto verrà coinvolto il Franchi e non solo.

Nella giornata di domani, Palazzo Vecchio svelerà il progetto vincitore del restyling dello stadio Franchi. Il concorso internazionale di progettazione prevede l'intervento su tutta l'area sportiva posta tra viale Valcareggi-viale Paoli e viale Fanti. Un investimento di riqualificazione che vale 450 milioni di euro, tra i 95 del Pnrr che andranno allo stadio (ma il Comune ne ha chiesti altri 50) e i 190 milioni della tramvia piazza della Libertà-stadio-Rovezzano.

Il nuovo Franchi sarà coperto e dovrà avere 40.000 posti a sedere. Dovranno essere mantenute tribune, torre e scale elicoidali, si potranno realizzare nuove curve e le tribune del parterre possono essere demolite. All'interno vi nascerà il museo della Fiorentina, del Calcio in costume, della Figc e un Viola Store.

Quanto al resto del progetto, sono previsti un albergo, uffici e spazi commerciali e direzionali, ma anche modifiche all'Affrico, all'attuale centro sportivo viola e al Cerreti, mentre il diamante del baseball non si può toccare. Viale Paoli diventerà semipedonale, il giardino e gli spazi verdi saranno ampliati, nell'area ferroviaria di Campo di Marte sorgerà un parcheggio da 3.000 posti. Un'operazione complessiva che può partire nel 2023, con tempi di conclusione diversa a seconda dei progetti. Lo scrive il Corriere Fiorentino

LEGGI ANCHE:

Simeone contro Piatek: passato e presente della Fiorentina. Chi andrà in Europa?

https://www.labaroviola.com/gazzetta-dello-sport-piatek-contro-simeone-passato-e-presente-della-fiorentina-chi-andra/167953/