Simeone contro Piatek: passato e presente della Fiorentina. Chi andrà in Europa?

L'outsider Verona insinua la Fiorentina. La partita del Franchi emetterà il verdetto per la rincorsa all'Europa?

Passato e presente della Fiorentina: Simeone contro Piatek. Ecco la sfida che metterà davanti la gara del Franchi fra i Viola ed Hellas Verona. Ripercorriamo la carriera dei due calciatori. Prima arrivò il Cholito e si fece applaudire: 12 gol e un grande lavoro per la squadra. Due anni dopo sbarcò il pistolero e stupì tutti: sette gol nelle prime sette partite, 13 in 19, tanto che a gennaio lo prese il Milan. Doveva essere il salto tra le stelle, fu l’inizio della discesa. Simeone intanto vestiva già la maglia viola ma dopo un grande primo anno, con 14 gol, anche lui conobbe le stagioni della crisi. Ora Piatek è tornato in Italia con il gravoso compito di sostituire un certo Vlahovic alla Fiorentina, ma è ripartito bene: 5 gol in 8 partite tra campionato e Coppa Italia. Dal canto suo il Cholito si presenta davanti all’ex squadra col bagaglio della sua migliore stagione di sempre. Col Verona è rinato, i suoi gol hanno spinto la squadra dove a inizio stagione non si immaginava: sono 15 i gol in 26 partite di campionato.

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