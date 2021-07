Corriere Fiorentino, Kokorin non convince mister Italiano: la Fiorentina pensa alla cessione

Aleksandr Kokorin non convince la Fiorentina: situazione in bilico. Stando a quanto scritto dal Corriere Fiorentino, l’attaccante russo non ha convinto mister Vincenzo Italiano. Tanti i motivi: Kokorin non parla e non capisce bene l’italiano, ma soprattutto sembra non capire cosa gli chiede l’allenatore. Ingaggio pesante il suo, intorno ai 2 milioni di euro, troppo alto per vivere all’ombra Vlahovic. La Fiorentina cercherà un acquirente nelle prossime settimane, ma la decisione definitiva verrà presa solo al termine del mercato: sono ben altre le priorità della squadra mercato Viola.

