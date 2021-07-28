Bucciantini: "Benassi può far bene con Italiano. Mercato? Entrerà nel vivo dopo ferragosto"

Le parole di Marco Bucciantini ai microfoni di Radio Bruno

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

BENASSI "Benassi è un centrocampista con caratteristiche diverse dagli altri giocatori in rosa, con Italiano può fare bene. Bisogna vedere come si riprenderà dopo un intero anno di stop”

MERCATO “La Fiorentina non si è mossa ne in entrata ne in uscita, tante squadre stanno facendo fatica a comprare, ci sono pochi soldi. Dopo ferragosto credo che ci potranno essere parecchi movimenti, perché dobbiamo aspettare operazioni e giro di soldi”.

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