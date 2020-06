Commisso non può tornare a Firenze. Il presidente viola proseguirà nel dialogo a distanza con il Comune di Firenze per capire l’evolversi della situazione stadio. Sul fronte del mercato, saranno decisivi i risultati delle prossime sfide. Il patron seguirà Lazio-Fiorentina a distanza in tv nella sua abitazione in New Jersey. Lo riporta il Corriere Fiorentino.