Corriere Fiorentino: quanto costerebbero le leggende viola se giocassero ai giorni nostri

La piattaforma playratings.net ha messo a confronto i campioni di ieri con i campioni di oggi, ed in particolar modo il loro valore di mercato. Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, ha raccolto i d...

La piattaforma playratings.net ha messo a confronto i campioni di ieri con i campioni di oggi, ed in particolar modo il loro valore di mercato. Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, ha raccolto i dati relativi alle leggende viola, per mostrare il valore che avrebbero aggiunto se avessero giocato ai giorni nostri.

Il più costoso sarebbe stato Batistuta, che nel 1999-00 avrebbe raggiunto il valore di 75 milioni di euro. Subito dietro Kurt Hamrin: lo svedese sarebbe costato 74 milioni a chi lo avesse voluto comprare nella stagione 1959-60. Sul podio c'è poi Rui Costa che il Milan di Berlusconi pagò 85 miliardi di lire nel 2001, quando il suo valore nel calcio attuale sarebbe stato di 72 milioni. Da sottolineare anche il valore di Giancarlo Antognoni, che al termine della stagione 1980-81 avrebbe avuto un valore di 68 milioni di euro.