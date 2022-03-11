La Fiorentina verso la 33esima formazione diversa. Con Italiano non esistono titolarissimi

La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Bologna. Italiano prepara la 33esima formazione diversa

Dato incredibile della Fiorentina verso la gara casalinga contro il Bologna. Mister Vincenzo Italiano viaggia verso la 33esima formazione differente in altrettante partite. Fissi, infatti, alcuni ballottaggi, come quello in porta tra Dragowski e Terracciano, specie nelle ultime giornate. Un altro è rappresentato in difesa tra Quarta ed Igor. In attacco prima giocavano Vlahovic e altri due a rotazione tra Sottil, Callejon, Gonzalez e Saponara. Ora Piatek è il titolare con Cabral che rappresenta, al momento, l'alternativa. Gli esterni hanno sempre ruotato ed ora si è aggiunto Ikonè. Anche la mezzala sinistra è stata protagonista dei ballottaggi con Maleh, Castrovilli, Duncan che si sono alternati accanto a Bonaventura e Torreira. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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