Corriere Fiorentino, Torreira è il sogno della Fiorentina: può lasciare l’Atletico, Pradè prova a convincerlo

La terza operazione possibile è in mezzo al campo, dove Duncan ha lasciato per andare al Cagliari. Il sogno già dalla scorsa estate è Torreira, chiuso all’Atletico Madrid. Il suo cartellino è dell’Arsenal, il Dt Edu Gaspar ha aperto ad ogni soluzione: “Ce lo stanno chiedendo in molti club, vogliamo che sia felice”. Per ritrovare il campo è necessario cambiare aria, Pradè ha lavorato con lui alla Sampdoria e proverà a convincerlo che quella viola è la soluzione migliore per ripartire. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, PAPU GOMEZ L’OBIETTIVO PRINCIPALE DELLA FIORENTINA: ECCO LA STRATEGIA DI PRADÈ