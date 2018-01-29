Il Corriere Fiorentino sentenzia: da mani nei capelli

"Da mani nei capelli". È questo il titolo con il quale ha scelto di aprire l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in merito alla rovinosa sconfitta della Fiorentina contro l'Hellas Verona. La s...

"Da mani nei capelli". È questo il titolo con il quale ha scelto di aprire l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in merito alla rovinosa sconfitta della Fiorentina contro l'Hellas Verona. La squadra di Pioli, dopo il netto 3-0 incassato sul campo della Sampdoria, ha capitolato anche contro la formazione di Pecchia. Un'altra sconfitta che ha fatto saltare i nervi alla tifoseria e che inevitabilmente impone sia alla squadra che alla società un attento momento di riflessione.